Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 23-jährige Einbeckerin kommt mit dem PKW von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Einbeck (ots)

Iber (kir) Eine 23-jährige Einbeckerin kommt am Samstagmittag auf der K 507 aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem PKW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach. Die Fahrerin kann sich selbstständig aus dem PKW befreien und wird leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Am PKW entsteht Totalschaden.

