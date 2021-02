Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schornsteinbrand durch freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht

Einbeck (ots)

Dassel/Lüthorst (kir) Am Sonntagmorgen kommt es bei einem Einfamilienhaus in Lüthorst zu einem Schornsteinbrand. Dieser kann durch die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entsteht kein Schaden am Gebäude, die Bewohner bleiben unverletzt.

