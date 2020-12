Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Trunkenheit im Verkehr

Willebadessen-PeckelsheimWillebadessen-Peckelsheim (ots)

Am Freitag, dem 18.12.20 gegen 22.40 h kontrollierten Polizeibeamte im Bereich Peckelsheim einen 45jährigen Fahrzeugführer mit seinem PKW. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem konnten an dem Fahrzeug frische Unfallspuren an der Beifahrerseite festgestellt werden. Trotz intensiver Spurensuche konnte keine Unfallstelle im Nahbereich festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Hinweise zur möglichen Unfallstelle bitte unter 05271-9620 an die Polizei Höxter. /Wo.

