Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad DriburgBad Driburg (ots)

Am Freitag, dem 18.12.2020 kam es gegen 23.35 h zu einem Verkehrsunfall auf der Pyrmonter Straße bei dem ein Stromkasten stark beschädigt wurde. Eine 29jährige Fahrzeugführerin wollte aus der Elmarstraße in die Pyrmonter Straße einbiegen, verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen gegenüber befindlichen Stromkasten, welcher erheblich beschädigt wurde. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35000,- Euro geschätzt. /Wo.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell