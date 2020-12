Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht bei Höxter-Fürstenau - Gefahrguttransporter beteiligt

Bild-Infos

Download

Höxter, 16.12.2020Höxter, 16.12.2020 (ots)

Der Polizei Höxter wurde am Mittwoch, 16. Dezember, eine Unfallflucht auf der B239 bei Höxter-Fürstenau gemeldet. Die Polizeibeamten stellten gegen 08:20 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe der Abfahrt Fürstenau Industriegebiet einen erheblichen Unfallschaden fest. Die Leitplanken waren durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug über 30 Meter beschädigt und verbogen. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. An der Unfallstelle befand sich ein Teil einer Heckstoßstange, an der eine orangene Warntafel angebracht war. Bei dem Fahrzeug müsste es sich daher um einen Gefahrguttransporter handeln. Teile von Beleuchtungseinrichtungen wurden ebenfalls aufgefunden. Die Spuren an der Unfallstelle lassen darauf schließen, dass ein Gefahrguttransporter auf der B239 in Fahrtrichtung Höxter fuhr, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte, wodurch ein Teil der Heckstoßstange und weitere Fahrzeugteile abgerissen wurden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden, Telefon 05271/962-0. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell