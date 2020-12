Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

BrakelBrakel (ots)

Der Fahrer eines braunen VW Eos fand an seinem in Brakel geparkten Auto einen Unfallschaden vor. Der Eos wurde am Dienstag, 15. Dezember, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:15 Uhr, auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt geparkt. An dem Eos verursachte ein anderes Fahrzeug am rechten hinteren Kotflügel ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise gegen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 05271/962-0. /ell

