Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geschädigter zu Unfall gesucht

HöxterHöxter (ots)

Beim Einparken stieß ein 39-Jähriger mit seinem grauen Audi A3 am Donnerstag, 17. Dezember, gegen 08:15 Uhr, in Höxter in einer Haltebucht auf der Straße An der Kilianikirche gegen einen weißen Pkw Kombi. Um eine gehbehinderte Person aus seinem Fahrzeug aussteigen zu lassen, suchte der Audi-Fahrer zunächst in der Nähe einen Parkplatz. Anschließend ging er zur Haltebucht zwischen dem Standesamt und einem Parkhaus zurück, jedoch war der weiße Kombi nicht mehr vor Ort. Anschließend meldete der Audi-Fahrer den Unfall der Polizei. Der Kombi, möglicherweise ein Modell der Marke "Ford", könnte einen Schaden an der vorderen Stoßstange haben. Die Polizei sucht daher den Geschädigten dieses Unfalls und bittet um entsprechende Hinweise an das Verkehrskommissariat unter 05271 - 9620. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell