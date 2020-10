Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Parkscheinautomatenaufbruch in Tiefgarage; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 3.30- 5.15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter erneut, einen der Parkscheinautomaten auf dem Parkdeck der Tiefgarage des Mathematikon in der Berliner Straße aufzubrechen. Weshalb der Täter von der weiteren Tatausführung abließ, ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Am 19. September sowie letztmals am 17. Oktober wurden jeweils in den frühen Morgenstunden mehrere Parkscheinautomaten von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen und die Scheinfachkassetten entwendet. Der Schaden beläuft sich zusammengerechnet auf weit über 10.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten sowie zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell