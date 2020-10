Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Ludwigshafen: Verdächtiger nach E-Bike-Diebstahl vorläufig festgenommen

Mannheim/Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend gegen 21.50 Uhr wurde in der Schwetzingerstadt ein hochwertiges E-Bike von einem zunächst unbekannten Täter gestohlen, das in der Toräckerstraße verschlossen abgestellt war.

Das über 4.000.- Euro teure Bike ist serienmäßig mit einem GPS-Sender versehen, weshalb der Eigentümer den Standort des Fahrrades zu jederzeit nachverfolgen und die mittlerweile verständigte Polizei punktgenau lotsen konnte.

Die Spur des Fahrrades führte schließlich über den Rhein nach Ludwigshafen und dort in den Bereich von Limburgerhof. Dort war der Täter offenbar mit dem Fahrrad aus der S-Bahn ausgestiegen und nun zu Fuß weiter unterwegs.

Eine Streife der Polizei Schifferstadt stellte den Täter, der das noch verschlossene Bike geschultert hatte, schließlich gegen 22.10 Uhr in der Fichtestraße.

Der Mann, bei dem es sich um einen 32-Jährigen aus Ludwigshafen handelte, wurde vorläufig festgenommen und das Bike sichergestellt. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Fahrrad" beim Polizeipräsidium Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell