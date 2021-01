Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - 64-jähriger Mann bei Unfall verletzt.

Rhede (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 64-jähriger Autofahrer war auf dem Mühlenweg in Richtung Neurhede unterwegs, als er die Fahrbahn der Hauptstraße kreuzte und im dortigen Einmündungsbereich mit einem Baum kollidierte. Der Mann zog sich Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell