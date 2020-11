Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

PirmasensPirmasens (ots)

Am Samstag, den 21.11.2020, gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Zweibrücker Straße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 22-jähriger Mann aus Pirmasens parkte den PKW in der Zweibrücker Straße in Richtung Schlossstraße am dortigen rechten Fahrbahnrand. Der Fahrzeugführer eines schwarzen Kleinwagens streifte im Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des PKW und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Hierbei wurde dieser beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell