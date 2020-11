Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 21.11.2020 gegen 04:00 Uhr wurde in der Jacobystraße in Zweibrücken an einem geparkten silbernen Honda Jazz der linke Außenspiegel beschädigt. Die 39-Jährige Geschädigte konnte zur Tatzeit einen lauten Knall wahrnehmen. Vermutlich wurde der Spiegel durch flüchtende Täter gezielt abgetreten. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Die Polizei Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.

