Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Waldenbuch und Aidlingen

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch-Glashütte: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Freitag, 18:30 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus im südlichen Teil von Glashütte einzubrechen, indem er mit brachialer Gewalt ein Fenster und eine Terrassentüre anging. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter 07031/132500 zu melden.

Aidlingen: Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter versuchte im Zeitraum von 11:30 Uhr und 19:30 Uhr, in ein am östlichen Ortsrand gelegenes Einfamilienhaus einzubrechen. Der Täter ging die Terrassentüre an, wurde aber durch einen im Haus befindlichen Hund abgeschreckt. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter 07031/697-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell