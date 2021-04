Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Corona-Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Freitag, 23.04.2021, 04.30 Uhr, bis Samstag, 24.04.2021, 04.30 Uhr, zu 52 Ordnungswidrigkeitenverfahren in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Ein Großteil der Verstöße stellten Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkung im privaten Bereich, das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung und die Ausgangsbeschränkung im Landkreis Vechta dar.

Nennenswerte Sachverhalte:

Am Freitag, 23.04.2021, gegen 21:40 Uhr mussten Polizeibeamte einen 18.ten Geburtstag in Cloppenburg, Ortsteil Bethen, mit insgesamt neun Personen aus sechs verschiedenen Haushalten auflösen. Durch eine Veröffentlichung eines Videos in den Sozialen Medien wurde die Polizei auf den Sachverhalt aufmerksam. Die anwesenden Gäste im Alter von 17 bis 20 Jahren erhielten einen Platzverweis und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. In Barßel, OT Harkebrügge feierten am Freitag, 23.04.2021, gegen 23:20 Uhr fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten eine Party. Auch diese mussten die Beamten auflösen, weil gegen die Kontaktbeschränkung im privaten Bereich verstoßen wurde.

