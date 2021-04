Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Freitag, den 23. April 2021, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Barßeler mit seinem PKW Opel die Deichstraße in Richtung Barßel als ihm ein Traktor mit Güllefass entgegenkam. Als sich beide Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, stieß das Güllefass gegen den linken Außenspiegel des Opel. Am PKW des Barßelers entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns setzte seine Fahrt in Richtung Detern fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) in Verbindung zu setzen.

