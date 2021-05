Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl an Fahrzeugteilen

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend den 16.05. bis Freitagabend den 21.05.2021 wurde in der P & R - Anlage in Betzdorf an einem dort abgestellten schwarzen Chrysler Voyager diverse Fahrzeugteile durch unbekannte Täter entwendet. Der oder die Täter entwendeten dabei u.a. beide Spiegelgläser der Rückspiegel sowie die linke Rückleuchte des PKWs. Weiterhin wurde der Lack an der linken und rechten Fahrzeugseite, wie auch der Heckklappe, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dabei wurde ebenfalls mehrmals der Schriftzug AKCITY in den Lack eingeritzt. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell