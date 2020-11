Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0760 --Polizei warnt vor Trickdieben--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Meraner Straße Zeit: 16.11.2020, 13:00 Uhr

Montag gaben sich in Bremen Findorff zwei Männer als Klempner aus und bestahlen eine 92-jährige Seniorin in ihrer Wohnung.

Gegen 13:00 Uhr kehrte die Seniorin vom Einkaufen in ihre Wohnung an der Meraner Straße zurück, als vor ihrer Tür zwei unbekannte Männer standen. Sie gaben sich als Klempner aus und behaupteten an einer Baustelle in der Nähe war etwas eingestürzt, dadurch seien die Wasserleitungen beschädigt worden. Die Rentnerin ließ die Männer zunächst in ihren Keller, danach in ihre Wohnung. In ihrer Küche manipulierten die Trickdiebe unbemerkt den Wasserhahn, sodass Wasser auf den Boden lief. Während die Seniorin den Boden wischte, durchsuchten die Männer ihre Wohnung und stahlen ihre Geldbörse mit Bargeld und verschwanden danach unerkannt. Gegen das Duo ermittelt die Polizei wegen Betrugs.

Die Männer werden beide ähnlich beschrieben. Sie sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und ein eher ungepflegtes Äußeres gehabt haben. Sie trugen dunkle, verschmutzte Arbeitskleidung. Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Rufnummer 0421 362 3888.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Verschließen Sie Ihre Wohnungstür und überprüfen selbst Ihre Wasserleitungen. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie Nachbarn, oder Angehörige dazu. Sollte Ihnen bei einem Handwerker etwas komisch vorkommen oder sie werden unter Druck gesetzt, rufen Sie den Notruf der Polizei unter 110. Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

