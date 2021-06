Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer ist eine 64-jährige Radfahrerin am Montag, 31. Mai 2021, leicht verletzt worden. Gegen 10.35 Uhr war die Frau aus Gelsenkirchen mit ihrem Fahrrad auf der Mühlenstraße unterwegs. Als eine 73-jährige Autofahrerin aus Herten die Tür ihres geparkten Autos öffnete, stürzte die 64-Jährige mit ihrem Rad und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät Radfahrern, besonders achtsam zu sein, wenn sie nah an geparkten Autos vorbeifahren und immer ausreichend Abstand zu diesen einzuhalten. Außerdem sollten sie das Geschehen im Straßenverkehr stets aufmerksam beobachten, um rechtzeitig reagieren zu können. Auch Autofahrer sollten sich vor dem Öffnen der Wagentür vergewissern, dass im fließenden Verkehr von hinten kein Radfahrer naht. Wichtig ist deshalb, vor dem Aussteigen aus dem Auto unbedingt in den Rückspiegel oder über die Schulter zu blicken.

