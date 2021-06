Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte verletzen 14-Jährigen mit Baseballschläger

Gelsenkirchen (ots)

Ein 14-Jähriger ist am Montag, 31. Mai 2021, in Schalke von fünf unbekannten Tätern geschlagen und schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener hielt sich um 11.45 Uhr auf einem Schulhof an der Grillostraße auf, wo ihn die Gruppe auch mit einem Baseballschläger angriff. Mit einem Rettungswagen wurde der 14-Jährige zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu den unbekannten Angreifern machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell