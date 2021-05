Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet zwei Rauschfahrten in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Autofahrer mussten am Freitag, 28. Mai 2021, nach einer Verkehrskontrolle der Polizei ihren Wagen stehenlassen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Polizeibeamte überwachten vormittags die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf der Adenauerallee in Erle, als sie um 8.32 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer aus Kleve kontrollierten, nachdem dieser die vorgeschriebene Höchstgeschwindkeit überschritten hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Klever ein. Um 8.35 Uhr kontrollierten Polizisten einen 34-jährigen Autofahrer aus Mülheim an der Ruhr. Der 34-Jährige war ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Substanzen unterwegs, außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach einer Blutprobenentnahme auf der Wache konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

