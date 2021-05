Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug - Wer kennt diese Männer?

Gelsenkirchen (ots)

Mit zwei Phantombildern sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei Betrügern. Die beiden Tatverdächtigen hatten sich am 23. März 2021 bei einer 87-Jährigen in Buer als Heizungsableser ausgegeben und die Frau später um ihr Geld und ihren Tresor gebracht. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4872139) Aufgrund der Berichterstattung in den Medien hat sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die die Männer gesehen hat und mit deren Hilfe die Phantombilder nun angefertigt wurden. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Phantombilder und die Beschreibung der beiden Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4qx

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell