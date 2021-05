Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Misstrauische Seniorin verscheucht falschen Wasserwerker

Gelsenkirchen (ots)

Betrüger an der Haustür haben regelmäßig das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtspersonen aus.

Am 27. Mai 2021 hat ein unbekannter Mann sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen in der Wohnung prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung einer 71-jährigen Gelsenkirchenerin in der Weberstraße verschafft. Der Unbekannte schellte um 12.30 Uhr bei der Gelsenkirchenerin an und behauptete, dass ein Rohrbruch unmittelbar bevorstünde, den er nun verhindern müsse. In der Wohnung forderte er die Seniorin auf, das Wasser im Bad laufen zu lassen. Die Gelsenkirchenerin reagierte misstrauisch, woraufhin der Unbekannte, unter dem Vorwand, Werkzeug holen zu müssen, die Wohnung verließ. Augenscheinlich hatte eine zweite Person sich währenddessen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgehalten. Der falsche Wasserwerker verließ zusammen mit seinem vermeintlichen Komplizen das Haus.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei Ihnen, stets misstrauisch gegenüber Fremden zu sein, die unangemeldet bei Ihnen schellen und unter welchem Vorwand auch immer in Ihre Wohnung eingelassen werden wollen. Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür möglichst nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Bitte informieren Sie Ihre Großeltern, Eltern, Onkel, Tanten und Senioren in Ihrer Nachbarschaft, damit perfide Betrügern keine Chance haben zu ihrem Ziel zu kommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell