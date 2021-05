Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung am Bahnhofsvorplatz

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 26. Mai 2021, um 19.26 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei zum Bahnhofsvorplatz alarmiert. Dort hatten zwei Zeugen beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher Gegenstände vom Dach des Parkhauses am ZOB auf einen der Busse warfen. Eine Stahlkette traf den Bus und zerstörte zwei Scheiben. Anschließend rannte die Gruppe Jugendlicher davon. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Polizeibeamte einen 16-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Sie nahmen ihn mit zur Wache und übergaben ihn dort an seine Eltern.

