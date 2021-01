Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am 26.01.21, um 03:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 kurz hinter dem Parkplatz Engelmannsbäke in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Unfall. Der 19-jährige Pkw-Fahrer aus Cloppenburg fuhr bei Glätte mit zu hoher Geschwindigkeit, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Dabei fiel der BMW auf die Seite.

Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Cloppenburg) wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Wildeshausen gebracht.

Der Wagen musste von einer Abschleppfirma geborgen werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf 2.300EUR geschätzt.

