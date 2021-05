Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit verletzter Frau

Gelsenkirchen (ots)

Eine 51-jährige Fußgängerin ist am Montag, 24. Mai 2021, in Resse von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 8.20 Uhr die Middelicher Straße, um zu ihrem an der Seite geparkten Wagen zu gelangen. Kurz vor dem Öffnen der Fahrertür wurde die Gelsenkirchenerin von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden gerissen. Die unbekannte Autofahrerin oder der unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei bittet nun die unbekannte Autofahrerin bzw. den unbekannten Autofahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Fahrerin oder dem Fahrer, dem Fahrzeug oder dem Kennzeichen machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

