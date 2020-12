Polizei Hamburg

POL-HH: 201211-3. Sachbeschädigung durch Graffiti in Hamburg-Wilhelmsburg - Drei Festnahmen

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 11.12.2020, 02:40 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Kornweide

Beamte des Polizeikommissariats 44 (PK 44) haben letzte Nacht drei Männer (20, 21, 23) vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Sachbeschädigung durch Graffiti begangen zu haben.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde heute in den frühen Morgenstunden auf zwei Männer aufmerksam, die offenbar Graffitis an die Wand einer Eisenbahnunterführung an der Kornweide sprühten. Ein dritter Mann stand dabei augenscheinlich "Schmiere". Als die Männer den Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie in Richtung der Bahnanlagen.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizisten zwei 20- und 21-jährige Deutsche auf einem Gewerbegrundstück unter Strauchwerk liegend an und nahmen sie vorläufig fest. Wenig später trafen die Beamten einen weiteren Tatverdächtigen im Katenweg an. Hierbei handelte es sich um einen 23-jährigen Deutschen.

In Tatortnähe fanden die Polizeibeamten zwei Rucksäcke mit Handschuhen und Spraydosen und stellten sie sicher.

An der Eisenbahnbrücke stellten die Polizisten acht frisch aufgesprühte Schriftzüge fest.

Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizei entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen führt das für die Region Harburg zuständige Landeskriminalamt 184 (LKA 184). Diese dauern an.

Ka.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell