Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Betäubungsmittel und verbotene Gegenstände sicher

Kehl/Neuried/Altenheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei Betäubungsmittel und verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei einer Kontrolle vergangene Nacht in Kehl, konnte sich ein 19-jähriger Franzose zunächst nicht ausweisen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Zusätzlich hatte er ein verbotenes Einhandmesser in seiner Umhängetasche. Gestern Nachmittag wurden die Beamten am Grenzübergang in Altenheim bei einem 22-jährigen Franzosen fündig. Er hatte einen Elektroschocker sowie ein Pfefferspray griffbereit in der Ablage seines Fahrzeugs liegen. Beide Gegenstände waren nicht mit dem erforderlichen Prüfzeichen versehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell