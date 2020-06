Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Dieb auf frischer Tat ertappt

Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim konnten am Sonntagabend in Tauberbischofsheim einen 49-jährigen Dieb auf frischer Tat festnehmen. Der mutmaßliche Täter wurde gegen 19 Uhr von einem 43-Jährigen im Garten dessen Hauses in der Max-Planck-Straße erwischt, als er dabei war Gegenstände einzustecken. Der Dieb flüchtete, konnte aber bei einer eingeleiteten Fahndung durch eine Streife gefunden und festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Donnerstag und Sonntag sind Unbekannte in einen Kindergarten in Oberlauda eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstüre eines auf dem Thingplatz abgestellten Wohnanhängers des Kindergartens und einen verschlossenen Schrank auf. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Grünsfeld: Feuer in Metalleimern löst Einsatz aus

Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte in einem leerstehenden Gebäude in Grünsfeld einen Feuerwehreinsatz mit 39 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausgelöst. In Metalleimern hatten die Unbekannten ein Feuer entfacht, als sie offensichtlich von anderen Personen gestört wurden. Sie flüchteten und ließen die brennenden Eimer zurück. Das Feuer wurde von Lost-Place-Entdeckern bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Ein Sachschaden entstand glücklicherweise nicht.

Tauberbischofsheim: Verkehrsregelung der anderen Art

Ungewöhnlichen Besuch hatte das Landratsamt Tauberbischofsheim am Sonntagmorgen. Auf den Hof hinter dem Gebäude in der Gartenstraße hatten sich gegen 7.30 Uhr acht Nilgänse verirrt. Eine Streife lotste die Tiere zurück in die Tauber. Hier waren die Vögel wieder ganz in ihrem Element und benötigten die Hilfe der Beamten nicht mehr.

Wertheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag den ordnungsgemäß geparkten BMW eines 35-Jährigen in Wertheim. Der Mann hatte sein Auto in der fünften Reihe auf dem Parkplatz eines Outletcenters im Almosenberg geparkt. Zwischen 12.55 Uhr und 16 Uhr streifte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den BMW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schade zu kümmern. Wer Den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Zwei Leichtverletzte bei Wildunfall

Einem Reh konnte ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad am Samstagabend zwischen Nassig und Neunkirchen nicht ausweichen. Der Yamaha-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte nach dem Unfall. Der 49-Jährige und seine 47-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 5.600 Euro geschätzt.

Grünsfeld: Mehrere Verstöße bei Kontrollen auf A81

Bei mehreren Kontrollen am Sonntagnachmittag und frühen Sonntagabend im Bereich einer Rastanlage auf der A81 bei Grünsfeld, stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz stellte ein in einem Auto griffbereit gelagerter "Totschläger" dar. Zwei 25 und 29 Jahre alte Autofahrer müssen sich auf eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss einstellen. Ein Drogenvortest verlief bei beiden positiv auf Marihuana und Kokain. Der Drogenvortest eines 30-Jährigen war zwar nicht positiv bei Kokain dafür jedoch bei Marihuana und Amphetamin. Auch er muss mit einer Anzeige rechnen. Alle drei mussten eine Blutprobe abgeben.

