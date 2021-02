Polizei Paderborn

POL-PB: Beginn der Motorradsaison - Polizei gibt Sicherheitstipps für Biker

Kreis Paderborn / Bad Wünnenberg (ots)

(CK) - Die ersten Frühlingtage sind endlich da, das schöne Wetter lockt und man hört sie oft schon aus weiter Ferne: Traditionell sind die ersten wärmeren Tage im Jahr der Auftakt für die Kradfahrer.

Doch gerade beim Motorradfahren liegen Fahrspaß und Risiko oft nahe beieinander:

Erst am letzten Freitag (19.02., 14.00 Uhr) kam es in Bad Wünnenberg zum ersten schweren Kradunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 23-jähriger Mann aus Wedel befuhr mit seinem Fiat Ducato die L818 aus Richtung Böddeken kommend in Fahrtrichtung Henglarn. Im Kreuzungsbereich mit der L636 bremste er zunächst sein Auto bis zum Stillstand ab, fuhr dann aber in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer, der aus Sicht des 23-Jährigen von links kam. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Brüderkrankenhaus nach Paderborn.

Auch in Paderborn wurde auf dem George-Marschall-Ring ein Motorradfahrer verletzt, siehe Pressebericht vom 21.02., https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4843885

Die Gefahr, als Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt oder gar getötet zu werden, ist um ein Vielfaches höher als für Autofahrer.

Das hohe Unfallrisiko für Motorradfahrer liegt zum einen darin begründet, dass Kradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette erst sehr spät von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden und damit leicht übersehen werden können. Oft wird die Geschwindigkeit oder Entfernung eines sich nähernden Motorrades auch ganz einfach falsch eingeschätzt. Darüber hinaus haben Motorradfahrer natürlich nicht die Sicherheitseinrichtungen, die ein Auto bietet: Weder verfügen sie über eine Knautschzone oder eine Fahrgastzelle. Nur wenige Kräder sind mit Sicherheitssystemen wie ABS ausgerüstet.

Unfälle entstehen aber nicht nur durch Fehler anderer Verkehrsteilnehmer. Etwa die Hälfte der Unfälle, an denen Kradfahrer beteiligt sind, wird von diesen selbst verursacht, etwa durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit oder eigene Fahrfehler wie Fehler beim Abbiegen oder Vorfahrtverletzungen.

Gerade zu Beginn der Motorradsaison sind wieder viele Biker unterwegs, die ihr Krad den Winter über "eingemottet" haben, und sich nun erstmalig wieder auf ihre Maschine setzen.

Aus diesem Grunde gibt die Polizei im Kreis Paderborn Bikern Tipps, wie sie möglichst unfallfrei durch die Saison kommen und empfiehlt:

Überprüfen Sie Ihr Motorrad nach der langen Winterpause auf seine Verkehrssicherheit! Überschätzen Sie sich und Ihr Fahrvermögen gerade am Anfang der Saison nicht!

Fahren Sie stets defensiv und zurückhaltend und rechnen Sie mit möglichem Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern! Tragen Sie auch bei kurzen Fahrten oder großer Hitze sichere Schutzkleidung.

Aus polizeilicher Sicht ist die Teilnahme an einem Fahr- und Sicherheitstraining für Motorradfahrer gerade nach einer längeren Fahrpause besonders wichtig, um sich wieder auf das Fahrverhalten seiner Maschine und besondere Fahrsituationen einzustellen.

Wenn Sie sich auf diese Art und Weise auf die Saison vorbereiten, steht dem Fahrspaß nichts mehr im Weg.

Fahren Sie vorsichtig!

Ihre Polizei wünscht Ihnen gute Fahrt!

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell