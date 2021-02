Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Radfahrers und eines Motorradfahrers

Paderborn, George-Marshall-Ring (ots)

Am Samstagmittag um 13:05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Georg-Marshall-Ring/Seskerbruch in Paderborn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23jähriger Radfahrer beabsichtigte den Georg-Marshall-Ring vom Seskerbruch aus kommend in Richtung Detmolder Straße zu überqueren. Er hielt zunächst an, fuhr dann aber los und übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 18jährigen Motorradfahrer mit seinem Motorrad. Der Kradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, bei welcher er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf die Seite stürzte. Er rutschte einige Meter über die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus in Paderborn zugeführt. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Motorradfahrer kam es nicht. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

