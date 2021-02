Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Büren, Königsberger Weg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 19.02.2021, ca. 17:00 bis Samstag, den 20.02.2021, 10:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus im Königsberger Weg in Büren. Zunächst versuchte der Täter, die Terrassentür des Hauses, welches derzeit kernsaniert wird, gewaltsam aufzuhebeln. Dies gelang ihm jedoch nicht. Mittels Herausbrechen des Schließzylinders an einer Seitentür gelangte der Täter schließlich doch in das Objekt. Ersten Angaben nach ist hierbei nichts aus dem Haus entwendet worden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

