POL-PB: #PassAuf! Ergebnisse von Geschwindigkeitskontrollen

Paderborn / Salzkotten (ots)

(CK) - Bei Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeit" stellte die Polizei am Donnerstag (18.02.) in Paderborn und Salzkotten 55 Verstöße fest.

Die eingesetzten Polizeibeamten kontrollierten in Paderborn auf der B 1 (Salzkottener Sraße), der B 68 (Warburger Straße) der B64 (Sande) und der L 756 (Bielefelder Straße).

Außerdem war eine Messstelle in Salzkotten auf der L 636 (Verner Straße) eingerichtet.

45 Fahrer zahlten wegen der Geschwindigkeitsüberschreitungen direkt Verwarnungsgelder zahlen, gegen weitere zehn weitere wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neben den Tempo-Verstößen ahndete die Polizei vier weitere Ordnungswidrigkeiten: So wurden Mängel an einem Fahrzeug festgestellt, der Termin für die Hauptuntersuchung wurde überschritten und das Verbot der Durchfahrt für LKW über 3,5 Tonnen an der Friedrichstraße in Paderborn wurde nicht beachtet.

Die Polizei bittet alle Teilnehmer im Straßenverkehr: #PassAuf!

Die schwersten Verkehrsunfälle ereignen sich im Kreis Paderborn außerhalb geschlossener Ortschaften. Dabei zählt nicht angepasste, zu hohe Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen. Unabhängig von der Unfallursache ist die gefahrene Geschwindigkeit maßgeblich verantwortlich für die Schwere der Folgen. Mit Schwerpunktkontrollen wie dieser am Donnerstag geht die Polizei gezielt auf unfallträchtigen Strecken gegen zu hohe Geschwindigkeiten vor.

