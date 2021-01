Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/Großer Polizeieinsatz sorgt für Aufsehen

Coesfeld (ots)

Eine große Anzahl von Polizeifahrzeugen und -kräften hat am Mittwochnachmittag im Nottulner Ortsteil Appelhülsen für Aufregung gesorgt. Um kurz nach 14 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei und gab an von ihrem getrennt lebenden Mann mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Der Mann konnte von Polizisten am Einsatzort angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Im Anschluss klärten Polizisten den Sachverhalt auf und durchsuchten das Haus nach der Waffe. Der Beschuldigte wurde nach den erforderlichen Ermittlungen von der Polizei entlassen.

