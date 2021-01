Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße

Briefkasten der Turnhalle gesprengt

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 12.01.2021, 15:00 Uhr, bis zum 13.01.2021, 07:30 Uhr sprengten noch unbekannte Täter den Briefkasten an der Zweifachhalle (Turnhalle) auf der Bulderner Straße in Senden.

Eine Zeugin gibt an, am 12.01.2021 (gegen 20.00 Uhr) einen lauten Knall gehört zu haben. Täterhinweise konnte sie nicht geben.

Die Polizei Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

