Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/Falsche Personalien und keinen Führerschein

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 12.01.21 (08.30 Uhr) in Lüdinghausen (Wolfsberger Straße) hielten Polizisten einen Autofahrer aus Nordkirchen an. Dieser konnte sich nicht ausweisen und gab zunächst falsche Personalien an. Die Beamten nahmen den Autofahrer mit zur Wache und konnte dort seine wirkliche Identität klären. Die falschen Personalien sollten vertuschen, dass der 30-jährige Nordkirchener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den Halter des Autos, einen 27-jährigen Mann aus Köln, kommt ebenfalls ein Strafverfahren zu (Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis).

