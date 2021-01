Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe

Coesfeld (ots)

Anlässlich einer Verkehrskontrolle wegen Ladungssicherung hielten Polizisten am Dienstag (12.01.21) gegen 11.40 Uhr ein Fahrzeuggespann in Dülmen (Börnste) an.

Bei der Kontrolle wies sich der 45-jährige Fahrzeugführer aus Lengerich mit einer Isländischen Fahrerlaubnis aus. Eine Überprüfung ergab, dass der Lengericher jedoch bereits seit mindestens 3 Jahren in Deutschland lebt. Island ist kein EU Land, somit hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Da dies nicht geschehen ist, wird sein Führerschein nicht anerkannt und die Gültigkeit für Deutschland erlischt.

Der 45-jährige Lengericher war sich dessen nicht bewußt. Dennoch wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

