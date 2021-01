Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Trotz Glätte: Verkehrsteilnehmer angepasst unterwegs

Coesfeld (ots)

Die Verkehrsteilnehmer im Kreis Coesfeld haben sich am Mittwochmorgen den Witterungsverhältnissen angepasst. Zwischen 6.55 Uhr und 8.16 Uhr kam es zu vier witterungsbedingten Einsätzen. Ein in Nottuln gestürzter Radfahrer blieb unverletzt; der Rettungswagen konnte unverrichteter Dinge wieder einrücken. Auch Sachschaden entstand nicht. Gleiches gilt für eine Autofahrt in Bösensell. Hier war ein Wagen in den Graben geraten und konnte durch Kollegen des Fahrers wieder herausgezogen werden. Bei einem Bagatellunfall auf der Ascheberger Straße in Herbern spielte die Glätte keine Rolle. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich die Menschen im Kreis Coesfeld den Witterungsbedingungen angepasst haben und es zu keinen Störungen im "Coronabedingt" schwachen Berufsverkehr kam.

