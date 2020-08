Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Erkelenz-Granterath (ots)

Am Wochenende (14. August bis 17. August) schnitten Unbekannte an einer Baustelle an der Bundesstraße 57 eine unbekannte Menge Stromkabel ab und stahlen sie. Hierzu mussten die Täter ein unterirdisch verlegtes Kabel ausgraben.

