Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag Pressebericht Nr.230/2020

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen

Erkelenz-Schwanenberg

Am 17.08.2020 um 12.25 Uhr befuhr ein Linienbus den Rheinweg aus Richtung Grambusch kommend in Richtung der Straße In der Schlei. In Höhe der Mehrzweckhalle der dortigen Grundschule parkte ein Pkw auf einem separaten Parkstreifen, rechts neben der Fahrbahn. Unmittelbar bevor der Linienbus den Pkw erreichte, öffnete die 37jährige Fahrerin aus Schwanenberg die Fahrertür. Der 41jährige Linienbusfahrer aus Hückelhoven musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Es kam nicht zur Berührung der beiden Fahrzeugzeuge, jedoch stürzten im besetzten Bus 5 Personen, die sich leicht verletzten. Hierbei handelte es sich um einen 42jährigen Mann aus Erkelenz, einen 16jährigen Jugendlichen aus Wassenberg und drei 12jährige Schüler aus Erkelenz. Der 42jährige Mann wurde zunächst mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus verbracht. Von dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Kinder und der Jugendliche konnten vor Ort behandelt und an die benachrichtigten Eltern übergeben werden. Bei den Verletzungen handelte es sich überwiegend um leichte Prellungen und Hämatome.

