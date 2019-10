Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B3 - In Baustellenabsperrung gerauscht

Offenburg (ots)

Der Sachschaden einer Kollision mit einer Baustellenabsperrung auf der B3 zwischen Hofweier und Offenburg kann noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugenangaben zufolge war der Fahrer eines roten Peugeot am frühen Mittwoch gegen 0:40 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Baustellensicherung kollidierte. Der an der Absicherung entstandene Sachschaden wird vorerst auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Beamten des Verkehrskommissariats in Offenburg haben nun die weiteren Ermittlungen zum Fahrer des roten Kleinwagens aufgenommen. /ma

