Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Bei einer Firma in der Hofäckerstraße kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr zu einem Brand einer Maschine. Das Feuer konnte durch Mitarbeiter gelöscht werden. Die Feuerwehr Crailsheim kam ebenfalls vor Ort und löschte den Brand endgültig. Durch das Feuer entstand ein Brand von etwa 4500 Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand liegt keine strafbare Brandursache vor.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22:00 Uhr und 03:45 Uhr haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Breiteichstraße aufgebrochen. Dabei haben die Diebe mehrere hundert Euro entwendet. Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

