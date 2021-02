Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung Hundebesitzer: Erneut mit Nägeln gespickte Leckerlis ausgelegt

Borchen / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - In Borchen wurden am Donnerstag (18.02.) erneut ausgelegte Hundeleckerli, die mit Nägeln gespickt waren, aufgefunden.

Am Nachmittag (14.00 Uhr bis 14.30 Uhr) war eine 26-jährige Frau mit ihrem Hund unterwegs. Gegenüber der Anschrift "Auf der Schweiz 26" ging sie mit dem angeleinten Tier über den Parkplatz auf den dortigen Gehweg. Kurz hinter dem Parkplatz gelang es dem Hund etwas zu fressen. Die junge Frau konnte noch erkennen, dass es sich um mit Nägeln gespickte Nahrung handelte. Einen dieser Köder konnte die Frau noch aus dem Maul des Hundes holen.

Daraufhin fuhr die 26-Jährige mit dem Hund in die Tierklinik nach Lichtenau, wo er zur Beobachtung verblieb.

Zwei weitere Köder wurden noch vor Ort aufgefunden und sichergestellt. Ob die Nagelpäckchen auch mit Gift oder ähnlichem versehen waren, steht bislang nicht fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei ermittelt neben dieser Tat kreisweit bereits in zehn weiteren Fällen von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz - hauptsächlich wegen der Auslegung von Giftködern. Dazu zählt allerdings auch ein Fall von Tierquälerei. Am Postdamm bei Delbrück-Lippling wurde am 31.01. bei einem Shetland-Pony die Spitze eines Ohres abgeschnitten.

Zudem kursieren in den Sozialen Medien weitere Fälle von aufgefundenen Giftködern im Kreis Paderborn, die allerdings nicht bei der Polizei angezeigt wurden.

Die Polizei bittet Hundebesitzer im Kreis Paderborn deshalb weiterhin um besondere Vorsicht. Hunde sollte stets angeleint und nicht aus den Augen gelassen werden.

Diese Empfehlung gilt für den ganzen Kreis Paderborn:

Zuvor waren bereits in anderen Kommunen (Paderborn, Büren, Hövelhof) ausgelegte Giftköder aufgefunden worden (siehe dazu auch die Presseberichte vom 03.02., https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4828785 vom 20.01., https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4817190 und 28.12., https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4800038 )

Insbesondere bittet die Polizei auch Eltern von Kleinkindern besonders aufmerksam zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesen Straftaten geben? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wer kann sonst Angabe dazu machen? Wer hat verdächtige Köder gefunden? Wessen Hund wurde verletzt oder ist gar gestorben?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell