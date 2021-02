Polizei Paderborn

POL-PB: LKW gerät in Brand - technischer Defekt

Hövelhof (ots)

(CK) - Polizei und Feuerwehr wurden am Montagnachmittag (22.02., 13.15 Uhr) über einen brennenden LKW an der Bielefelder Straße an einem Einkaufsmarkt informiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatte das Fahrzeug Eier geladen und diese gerade an das Geschäft ausgeliefert, als das Feuer kurz danach bei laufendem Motor im Bereich des Motorraums ausbrach und auf die Fahrgastzelle übergriff.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Fahrzeug in voller Ausbreitung. Das Feuer konnte durch die Feuerwehrt schnell kontrolliert und gelöscht werden. Zudem war der Einkaufsmarkt zwischenzeitlich geräumt worden.

Menschen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell