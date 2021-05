Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme und Untersuchungshaft nach Drogenfund in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben aufgrund von Zeugenhinweisen am Dienstag, 25. Mai 2021, einen 53-jährigen Gelsenkirchener in Schalke vorläufig festgenommen. Der Gelsenkirchener soll vor einem Haus in der Liboriusstraße mit Betäubungsmitteln gehandelt haben, als er gegen 16.45 Uhr von den Beamten angesprochen und kontrolliert wurde. In der Wohnung des 53-Jährigen stellten die Beamten einen Schlagring, Haschisch, Marihuana, knapp 770 Gramm Heroin, diverse Verpackungsmaterialen, Mixer, Digitalwaagen und Bargeld sicher. Ein Mobiltelefon des Gelsenkircheners wurde beschlagnahmt. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft beantragte die Untersuchungshaft für den 53-Jährigen. Diesem Antrag wurde durch einen Haftrichter am Amtsgericht Gelsenkirchen am Mittwoch, 26. Mai 2021, entsprochen. Der Gelsenkirchener wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

