Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei sucht Zeugen: Scheiben eines Fahrzeugs eingeschlagen und Reifen zerstochen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Nordstadt 20.01.2021, 02-12 Uhr

Zweimal in kurzer Folge beschädigten Unbekannte einen Pkw. Weil eine politische Motivation der Täter nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt das Fachkommissariat für Staatsschutz und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 43-jährige Halterin des weißen Hyundais und ihr 50-jähriger Lebensgefährte hatten ihr Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mitgaustraße Ecke Mittelweg geparkt. In der Nacht zu Mittwoch sahen sie es zuletzt unbeschädigt. Am Mittwochmittag entdeckten sie erneut erhebliche Beschädigungen: Alle Scheiben des Fahrzeugs sowie ein Scheinwerfer wurden eingeschlagen bzw. entglast und alle vier Reifen zerstochen. Zusätzlich übergossen die Täter das Fahrzeug mit einer ätzenden Substanz, wodurch der Lack beschädigt wurde und Blasen schlug.

Bereits am vergangenen Wochenende ist das gleiche Fahrzeug Ziel einer Sachbeschädigung geworden, als es in der Zeit vom 15. bis 18.01. in der Kurt-Schumacher-Straße geparkt war. Die Täter schlugen die Scheiben ein, so dass diese zersplitterten, und schlitzen die Reifen auf und ließen die Luft entweichen.

Da die Fahrzeughalterin und ihr Lebensgefährte politisch aktiv sind, geht die Polizei bei den Tätern derzeit von politisch linksmotivierten Personen aus. Bei dem 50-Jährigen handelt es sich um den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes BS-HI der Partei Die Rechte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell