Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Personen haben am Mittwochabend, 26. Mai 2021, zwei Gelsenkirchener in der Altstadt geschlagen. Gegen 18.30 Uhr wollte ein 19-Jähriger auf dem Heinrich-König-Platz einen E-Scooter ausleihen. Zwei Personen kamen dazu, schubsten den Gelsenkirchener vom Roller und unterstellten ihm, sie beleidigt zu haben. Als der 19-Jährige versuchte zu flüchten, folgte das Duo ihm und schlug ihn. Ein 38 Jahre alter Bekannter des Gelsenkircheners eilte diesem zur Hilfe, woraufhin weitere Personen hinzukamen und den 38-Jährigen traten und schlugen. Daraufhin flüchteten die beiden in Richtung des Hauptbahnhofs. Bei Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten einen 14-Jährigen stellen, auf den eine der Täterbeschreibungen passte. Bei den polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Jugendliche äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten und drohte ihnen mit Gewalt. Er wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen vor Ort mit zur Wache genommen und dort seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

