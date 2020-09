Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gefährliche Fahrmanöver auf der A61

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 11:30 Uhr kam es auf der BAB 61 in Richtung Ludwigshafen zwischen Dorsheim und Bad Kreuznach zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern zwischen zwei PKW, welcher nach Aussage eines Beteiligten in einem Zusammenstoß endete.

Beteiligt waren ein blauer VW-Polo mit niederländischem Kennzeichen sowie ein silberner VW Golf mit Koblenzer Kennzeichen.

Beide Verantwortliche sind der Polizei bekannt und wurden zur Sache vernommen, machen jedoch unterschiedliche Angaben zur Sache Es besteht der Verdacht, dass durch das Verhalten der Verantwortlichen mehrere Straftatbestände erfüllt wurden.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die Angaben zur Fahrweise bzw. einem möglichen Unfallgeschehen machen könne. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeistation Gau-Bickelheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim



Telefon: 06701 919-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell