Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Falschfahrer AK Alzey A61/A63

Alzey (ots)

Am 17.09.2020 ab 00:27 Uhr gingen über Notruf mehrere Mitteilungen über einen Falschfahrer am Autobahnkreuz Alzey in Fahrtrichtung Mainz ein. Die letzte Mitteilung ereignete sich in Höhe der AS Wörrstadt. Dank der Fahrzeugbeschreibungen und übermittelten Kennzeichenfragmente konnte ein entsprechendes Fahrzeug in Höhe Klein-Winternheim von einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgenommen werden. Das Fahrzeug fuhr zwischenzeitlich jedoch auf der richtigen Richtungsfahrbahn.

Als der Fahrer anschließend in Höhe Klein-Winternheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, reagierte er nicht auf Anhaltesignale und versuchte sogar noch den Streifenwagen zu überholen. Erst nachdem er von einem Funkstreifenwagen ausgebremst wurde und ein Weiterer sich direkt hinter dem Fahrzeug befand, konnte er kontrolliert werden. Bei dem 37-Jährigen Fahrer aus Baden-Württemberg, konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille festgestellt werden. Zudem gab er zu unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Eine geringe Menge konnte hiervon auch in dem PKW aufgefunden werden.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis (Ausländische Fahrerlaubnis wurde nicht umgeschrieben) und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Die BAB63 in Höhe Klein-Winternheim musste zur Einsatzbewältigung kurzzeitig gesperrt werden.

