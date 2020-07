Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer zieht Frau in den Graben - Festnahme

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Nacht zu Sonntag (28.06., 03.15 Uhr) zog ein bis dahin unbekannter Mann eine 24-jährige Frau auf einem Golfplatz an der Augustdorfer Straße in einen Graben und versuchte sich an ihr zu vergehen. Zuvor hatte der Mann der Frau angeboten, sie mit seinem Wagen zum Bahnhof zu fahren.

Nachdem die junge Frau mehrfach um Hilfe geschrien hat, reagierte eine Zeugin in der Nähe blitzschnell und bemerkenswert couragiert. Die Zeugin setzte sich in ihr Auto, fuhr in die Richtung der Hilferufe und brachte so den Täter von seinem Vorhaben ab. Der Mann flüchtete.

Intensive Ermittlungen führten am Freitagabend (03.07.) zu der Festnahme eines 37-jährigen Mannes im Kreis Gütersloh. Durch das Amtsgericht wurde ein Haftbefehl erlassen, aufgrund versuchter Vergewaltigung, Nötigung und versuchter Freiheitsberaubung. Der 37-Jährige machte bislang keine Angaben. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann aufgrund familiärer Bezüge in der Region war.

