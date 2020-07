Polizei Gütersloh

POL-GT: 54-Jähriger angegriffen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Sonntagmorgen (04.07., 07.30 Uhr) wurde ein 54-jähriger Mann aus Halle an der Bahnhofstraße durch zwei bislang unbekannte Täter angegriffen und geschlagen. Ohne Vorankündigung sollen die Unbekannten den Spaziergänger angegriffen haben. Anschließend entfernten sie sich in Richtung der Alleestraße.

Als sich der blutende Geschädigte wenige Zeit später auf der Polizeiwache in Halle gemeldet hat, wurde ein Rettungswagen bestellt. Zur Versorgung wurde der 54-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat am Sonntagmorgen verdächtige Personen an der Bahnhofstraße beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

